Президент Евросовета приветствовал утверждение соглашения между ЕС и южноамериканскими странами

Президент Европейского совета Антонио Кошта считает, что утверждение в пятницу, 9 января, Европейским Союзом торгового соглашения с южноамериканским блоком МЕРКОСУР после более 25 лет переговоров.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

"Я приветствую сегодняшнее решение Совета об утверждении Соглашения между ЕС и МЕРКОСУР", – заявил он.

Кошта подчеркнул, что это соглашение выгодно для Европы, ведь приносит "реальные выгоды европейским потребителям и предприятиям".

Также, по его словам, соглашение важно для суверенитета и стратегической автономии ЕС

"Благодаря этому соглашению ЕС формирует глобальную экономику", – подчеркнул Кошта.

Президент Евросовета добавил, что соглашение укрепляет права работников, защиту окружающей среды и гарантии для европейских фермеров, а также "демонстрирует, что торговые партнерства, основанные на правилах, выгодны для всех сторон".

Соглашение, предложенное президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в декабре 2024 года, создаст зону свободной торговли с населением более 700 миллионов человек. Европейские компании получат доступ к рынку с 280 миллионами потребителей в Южной Америке, где уже работает около 30 тысяч фирм ЕС.

Противники соглашения, во главе с Францией, критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.

Чтобы убедить страны голосовать за соглашение, Еврокомиссия представила дополнительные меры для фермеров.

Дополнительных гарантий добивалась премьер Италии Мелони. Зеленый свет от Рима фактически обеспечил достаточное количество голосов для принятия соглашения, подписание которого блокировалось из-за внутренних разногласий между странами ЕС.