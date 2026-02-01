WSJ: Трамп ищет варианты действий против Ирана без затяжной войны

Президент США Дональд Трамп попросил свою команду подготовить варианты быстрых и решительных атак против Ирана, которые не повлекут за собой риск длительной войны на Ближнем Востоке.

Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали неназванные чиновники, сообщает "Европейская правда".

Как отметили собеседники издания, идеальным вариантом был бы такой, который нанес бы иранскому режиму достаточно сильный удар, чтобы у него не осталось другого выбора, кроме как согласиться с требованиями США по ядерной программе и освободить диссидентов.

По словам чиновников, обсуждается возможность проведения карательной бомбардировочной кампании, которая могла бы свергнуть иранское правительство.

Трамп и его команда также рассматривают возможность использования угрозы военной силы для получения дипломатических уступок от Ирана.

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что, хотя Трамп постоянно повторяет, что Иран не может иметь ядерное оружие, он намеренно держится неоднозначно, чтобы сохранить в тайне свои стратегические цели и военные планы.

Кроме того, отмечается, что Трамп получил брифинг о возможных вариантах атаки, разработанных совместно Белым домом и Пентагоном.

Среди них – так называемый большой план, который предусматривает нанесение США удара по объектам режима и Корпуса стражей исламской революции в рамках масштабной бомбардировочной кампании, сообщили чиновники.

Более ограниченные варианты включают удары по символическим целям режима, что оставляет возможность для усиления атак, если Иран не согласится на сделку, которая устроит Трампа.

Операция, направленная против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, подобная той, которую Трамп приказал провести в этом месяце с целью захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро с помощью спецподразделений, была бы гораздо сложнее в Иране, где особенно внимательно следят за защитой своего руководства и где столица расположена далеко в глубине страны.

Даже если Хаменеи будет устранен, никто не может с уверенностью сказать, будет ли следующее правительство более дружелюбным, отмечают чиновники.

По мнению некоторых официальных лиц, контроль, вероятно, перейдет в руки высокопоставленного члена КСИР, что может сохранить или даже усилить жесткую политику режима.

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.

По данным NYT, Трамп рассматривает варианты атаки на Иран, среди которых – рейд спецназа на ядерные объекты страны для их уничтожения.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп получил многочисленные отчеты от американской разведки о том, что режим в Иране находится в самой слабой позиции со времен революции 1979 года.