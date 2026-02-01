Пісторіус: нинішня ситуація в НАТО нагадує кризу в 20-річному шлюбі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв поточну ситуацію в НАТО із кризою після 20 років шлюбу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це німецький міністр заявив в інтерв’ю RND.

У очільника оборонного відомства Німеччини спитали, чи є ще впевненість у тому, що в разі нападу на одного з членів Альянсу США, згідно з договором, прийдуть на допомогу

У відповідь Пісторіус сказав, що ті, хто прожив стільки років у шлюбі, стикаються з кризою довіри і відчуженням. Варіантів виходу з цієї ситуації два: втекти або боротися за відносини.

"Дозвольте мені навести дещо незвичайне порівняння. Люди, які прожили в шлюбі 20 років, в якийсь момент можуть пережити кризу. Кризу довіри, кризу відчуження. Або ж змінюються пріоритети у власному погляді на життя. Тоді, спрощено кажучи, виникають два глибоко людські, інстинктивні імпульси: втеча або боротьба", – зазначив він.

Пісторіус запевнив, що досі бачить єдність НАТО, а також те, що США не мають наміру залишити Альянс.

"До речі, єдиний, хто виграє від цієї дискусії, – це Путін", – додав він.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо, виступаючи перед конгресменами 28 січня, заявив, що НАТО потрібно переосмислити – хоча й поспішив запевнити, що Сполучені Штати не відмовляються від Альянсу.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп, підбиваючи підсумки першого року своєї другої каденції, заявив, що зробив для НАТО більше, ніж будь-хто "живий чи мертвий".

Раніше американський президент допускав, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.