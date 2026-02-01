Писториус: нынешняя ситуация в НАТО напоминает кризис в 20-летнем браке

Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил текущую ситуацию в НАТО с кризисом после 20 лет брака.

Как сообщает "Европейская правда", об этом немецкий министр заявил в интервью RND.

У главы оборонного ведомства Германии спросили, есть ли еще уверенность в том, что в случае нападения на одного из членов Альянса США, согласно договору, придут на помощь

В ответ Писториус сказал, что те, кто прожил столько лет в браке, сталкиваются с кризисом доверия и отчуждением. Вариантов выхода из этой ситуации два: бежать или бороться за отношения.

"Позвольте мне привести несколько необычное сравнение. Люди, прожившие в браке 20 лет, в какой-то момент могут пережить кризис. Кризис доверия, кризис отчуждения. Или же меняются приоритеты в собственном взгляде на жизнь. Тогда, упрощенно говоря, возникают два глубоко человеческих, инстинктивных импульса: бегство или борьба", – отметил он.

Писториус заверил, что до сих пор видит единство НАТО, а также то, что США не намерены покидать Альянс.

"Кстати, единственный, кто выигрывает от этой дискуссии, – это Путин", – добавил он.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед конгрессменами 28 января, заявил, что НАТО нужно переосмыслить – хотя и поспешил заверить, что Соединенные Штаты не отказываются от Альянса.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, подводя итоги первого года своего второго срока, заявил, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо "живой или мертвый".

Ранее американский президент допускал, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.