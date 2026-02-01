ЗМІ повідомили, скільки може тривати шатдаун у США

Часткова зупинка роботи уряду США, що почалася рано вранці в суботу, судячи з усього, триватиме щонайменше до вівторка, коли, як очікується, Палата представників проголосує за пакет фінансування на суму 1,2 трильйона доларів.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Лідери Республіканської партії в Палаті представників запланували на понеділок засідання Комітету з питань регламенту, щоб підготувати до обговорення в повному складі масивний законопроєкт про витрати, ухвалений Сенатом.

За словами джерел видання, процедурний захід, що готує остаточне голосування, не відбудеться до вівторка.

Це на один день пізніше, ніж сподівалися лідери Республіканської партії. Їхній попередній план полягав у тому, щоб прийняти законопроєкт за допомогою демократів, призупинивши дію правил за прискореною процедурою, яка вимагає двох третин голосів.

Але цей план натрапив на труднощі, коли лідер демократичної меншості Хакім Джеффріс у приватній розмові в суботу повідомив спікеру Майку Джонсону, що керівництво Демократичної партії не допоможе забезпечити близько 70 голосів демократів, необхідних для ухвалення законопроєкту, розповіли джерела.

План на вівторок залишається попереднім, оскільки лідери Республіканської партії намагаються впоратися з напругою всередині своєї партії, що може ускладнити прийняття процедурних заходів.

Наприклад, деякі консервативні прихильники жорсткої лінії хочуть додати до пакету законопроєкт про вибори.

Частковий шатдаун офіційно почався опівночі 31 січня за східним часом США. Повідомляли, що у Вашингтоні немає бажання продовжувати закриття, подібне до того, яке тривало 43 дні восени.