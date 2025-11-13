Трамп підписав закон, який завершив найдовший шатдаун в історії США

Президент Дональд Трамп в середу підписав закон, що припиняє найдовшу в історії США паузу в роботі уряду, через кілька годин після того, як Палата представників проголосувала за відновлення перерваної продовольчої допомоги, виплату зарплати сотням тисяч федеральних службовців і відновлення системи управління повітряним рухом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Палата, контрольована республіканцями, ухвалила пакет 222-209 голосами, причому підтримка Трампа значною мірою згуртувала його партію перед обличчям запеклої опозиції з боку демократів Палати представників, які розгнівані тим, що тривале протистояння, розпочате їхніми колегами з Сенату, не дозволило укласти угоду про продовження субсидій на федеральне медичне страхування.

Підпис Трампа під законопроєктом, який раніше цього тижня пройшов через Сенат, дозволить федеральним службовцям, які не працювали протягом 43-денного шатдауну, повернутися на свої робочі місця вже в четвер, хоча невідомо, як швидко відновляться повноцінні урядові послуги та операції.

"Ми ніколи не можемо допустити, щоб це сталося знову. Це не спосіб керувати країною", – заявив Трамп в Овальному кабінеті під час нічної церемонії підписання, яку він використовував для критики демократів.

Угода продовжує фінансування до 30 січня, залишаючи федеральний уряд на шляху до продовження додавання близько 1,8 трильйона доларів на рік до свого боргу в 38 трильйонів доларів.

Завершення шатдауну дає певну надію на те, що сервіси, які мають вирішальне значення для авіаперевезень, матимуть час на відновлення, адже до критичної хвилі подорожей на День подяки залишилося всього два тижні. Відновлення продовольчої допомоги мільйонам сімей може також звільнити місце в бюджетах домогосподарств для витрат, оскільки сезон різдвяних покупок набирає обертів.

Це також означає відновлення в найближчі дні потоку даних про економіку США від ключових статистичних агентств. Відсутність даних залишала інвесторів, політиків та домогосподарства в значній мірі в невіданні щодо стану ринку праці, траєкторії інфляції та темпів споживчих витрат і економічного зростання в цілому.

Деякі прогалини в даних, ймовірно, будуть постійними, оскільки Білий дім заявив, що звіти про зайнятість та індекс споживчих цін за жовтень, можливо, ніколи не будуть опубліковані.

За оцінками багатьох економістів, за шість тижнів паузи валовий внутрішній продукт скоротився більш ніж на одну десяту відсоткового пункту, хоча очікується, що більша частина втраченого обсягу виробництва буде відшкодована в найближчі місяці.

Як повідомлялося, через тривалий шатдаун, у США відклали експорт американської зброї на суму понад $5 млрд, призначеної для підтримки союзників по НАТО та України.

У середу, 5 листопада, вимушена пауза у роботі федерального уряду США через непогоджений додатковий бюджет стала найдовшою в історії, побивши 35-денний рекорд, встановлений під час першого терміну Дональда Трампа.