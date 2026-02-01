СМИ сообщили, сколько может продлиться шатдаун в США

Частичная остановка работы правительства США, начавшаяся рано утром в субботу, судя по всему, продлится как минимум до вторника, когда, как ожидается, Палата представителей проголосует за пакет финансирования на сумму 1,2 триллиона долларов.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Лидеры Республиканской партии в Палате представителей запланировали на понедельник заседание Комитета по вопросам регламента, чтобы подготовить к обсуждению в полном составе массивный законопроект о расходах, принятый Сенатом.

По словам источников издания, процедурное мероприятие, готовящее окончательное голосование, не состоится до вторника.

Это на один день позже, чем надеялись лидеры Республиканской партии. Их предварительный план заключался в том, чтобы принять законопроект с помощью демократов, приостановив действие правил по ускоренной процедуре, которая требует двух третей голосов.

Но этот план натолкнулся на трудности, когда лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис в частной беседе в субботу сообщил спикеру Майку Джонсону, что руководство Демократической партии не поможет обеспечить около 70 голосов демократов, необходимых для принятия законопроекта, рассказали источники.

План на вторник остается предварительным, поскольку лидеры Республиканской партии пытаются справиться с напряжением внутри своей партии, что может затруднить принятие процедурных мер.

Например, некоторые консервативные сторонники жесткой линии хотят добавить в пакет законопроект о выборах.

Частичный шатдаун официально начался в полночь 31 января по восточному времени США. Сообщалось, что в Вашингтоне нет желания продолжать закрытие, подобное тому, которое длилось 43 дня осенью.