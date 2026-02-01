В Риме доступ к знаменитому фонтану Треви стал платным

С 1 февраля в итальянской столице Риме с туристов начали взимать плату за доступ к знаменитому фонтану Треви, который ежедневно привлекает огромные толпы.

Об этом сообщает Le Figaro, информирует "Европейская правда".

С 1 февраля все посетители, желающие увидеть знаменитый фонтан Треви, должны будут купить входной билет за 2 евро.

Этот знаменитый фонтан, который появлялся в фильмах "Лиззи Макгуайр" (2003) и "Сладкая жизнь" (1960), является одной из главных достопримечательностей города, но это будет первый случай в истории, когда за его посещение нужно будет платить.

Это решение, которое впервые обсуждалось в 2024 году и официально объявлено в декабре прошлого года мэром Рима Роберто Гуальтьери, является частью более широкой политики регулирования туристических потоков и сохранения объектов культурного наследия.

Доступ к непосредственной территории фонтана – в частности, к ступенькам, окружающим бассейн, где посетители традиционно бросают монетку, чтобы загадать желание, – теперь зарезервирован для владельцев билетов, которые продаются ежедневно с 9:00 до 22:00.

Площадь Треви остается общедоступной: как и раньше, можно любоваться фонтаном снаружи, за пределами огороженной территории.

Власти утверждают, что эта плата за вход призвана ограничить переполненность, которая в пиковый сезон достигает 30 тысяч посетителей в день, что иногда приводит к неконтролируемым скоплениям людей и создает риски для памятника.

Роберто Гуальтьери отмечает, что с 1 января по 8 декабря 2025 года территорию вокруг памятника посетили почти девять миллионов туристов, что иллюстрирует масштаб проблемы.

Бесплатный доступ сохраняется для: жителей Рима и его окрестностей, детей в возрасте до 5 лет, людей с инвалидностью и лиц, которые за ними ухаживают.

Напомним, в 2023 году семеро молодых активистов, протестовавших против изменения климата, залезли в фонтан Треви и высыпали в воду древесный уголь, чтобы сделать ее черной.

В 2024 году фонтан закрыли на более чем два месяца для очистки.