Іран попереджає про ризик масштабного конфлікту у разі атаки США

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що атака США на Іран призведе до масштабного регіонального конфлікту.

Заяву Хаманеї наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Коментарі 86-річного аятоли Алі Хаменеї є найпрямішою загрозою, яку він висловив досі, на тлі того, як президент США Дональд Трамп направив в Аравійське море авіаносець USS Abraham Lincoln та пов'язані з ним американські військові кораблі.

За словами Хаманеї, в разі нападу США на Іран на Близькому Сході спалахне "регіональна війна".

"Американці повинні знати, що якщо вони почнуть війну, цього разу це буде регіональна війна. Ми не є ініціаторами і не прагнемо атакувати жодну країну. Але іранський народ завдасть рішучого удару будь-кому, хто нападе на нього або буде його переслідувати", – сказав лідер Ірану.

За даними ЗМІ, Трамп попросив свою команду підготувати варіанти швидких і рішучих атак проти Ірану, які не спричинять ризику тривалої війни на Близькому Сході.

За даними NYT, Трамп розглядає варіанти атаки на Іран, серед яких – рейд спецпризначенців на ядерні об’єкти країни для їхнього знищення.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп отримав численні звіти від американської розвідки про те, що режим в Ірані перебуває в найслабшій позиції з часів революції 1979 року.