Иран предупреждает о риске масштабного конфликта в случае атаки США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака США на Иран приведет к масштабному региональному конфликту.

Заявление Хаменеи приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Комментарии 86-летнего аятоллы Али Хаменеи являются самой прямой угрозой, которую он высказывал до сих пор, на фоне того, как президент США Дональд Трамп направил в Аравийское море авианосец USS Abraham Lincoln и связанные с ним американские военные корабли.

По словам Хаменеи, в случае нападения США на Иран на Ближнем Востоке вспыхнет "региональная война".

"Американцы должны знать, что если они начнут войну, на этот раз это будет региональная война. Мы не являемся инициаторами и не стремимся атаковать ни одну страну. Но иранский народ нанесет решительный удар любому, кто нападет на него или будет его преследовать", – сказал лидер Ирана.

По данным СМИ, Трамп попросил свою команду подготовить варианты быстрых и решительных атак против Ирана, которые не повлекут за собой риск длительной войны на Ближнем Востоке.

По данным NYT, Трамп рассматривает варианты атаки на Иран, среди которых – рейд спецназа на ядерные объекты страны для их уничтожения.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп получил многочисленные отчеты от американской разведки о том, что режим в Иране находится в самой слабой позиции со времен революции 1979 года.