Зеленский назвал дату следующих переговоров между Украиной, РФ и США

Президент Владимир Зеленский сообщил, что следующие трехсторонние встречи между Украиной, РФ и США состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своем Х.

Зеленский отметил, что заслушал доклад украинской переговорной команды.

"Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны", – подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп 30 января в очередной раз заявил, что видит шанс на успех переговоров для завершения российско-украинской войны.

В свою очередь Зеленский заявлял, что не знает, идет ли речь о финальном этапе мирных переговоров, или впереди еще работа со многими странами.