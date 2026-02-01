У Польщі попереджають про найхолоднішу ніч цього року

У Польщі очікують, що ніч на понеділок, 2 лютого, стане найхолоднішою цього року – у багатьох регіонах стовпчики термометрів опустяться нижче -20.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні дані Інституту метеорології та водного господарства (IMGW) наводить Polsat News.

У неділю вранці найхолодніше було в Квідзині, де було зафіксовано -25 градусів. IMGW випустив попередження про сильні морози для більшості воєводств.

Низькі показники, що місцево перевищували -20 градусів, були також зафіксовані у Вармії та Мазурах, Мазовії, Підляші та Люблінському регіоні.

Однак значно холодніше буде в ніч з неділі на понеділок. Мінімальна температура від -28 °C на північному сході, близько -22 °C в центрі, до -9 °C на південному заході. У понеділок максимальна температура від -17 °C на Сувальському регіоні, близько -14 °C в центрі, до -5 °C на південному заході.

У Варшаві максимальна температура -14 °C, вночі мінімальна температура становитиме -23 °C. У понеділок максимальна температура -15 °C.

У п'ятницю в Урядовому центрі безпеки відбулася зустріч за участю служб, представників воєвод та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації. Головною темою була поточна та прогнозована погодна ситуація в Польщі.

Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Віслав Щепанський після наради керівництва відомства зі службами та воєводами повідомив, що всі залізничні вокзали в Польщі будуть доступні цілодобово. Щодо автобусних вокзалів, відомство звернулося до місцевих органів влади з проханням надати їх у розпорядження особам, які цього потребують.

Як він пояснив, найсильніший мороз настане в ніч з неділі на понеділок. Тоді температура в Сувалках може досягти мінус 27 градусів Цельсія, а відчуватиметься ця температура як -35.

редження I ступеня про сильний мороз для областей: Лодзької, Свентокшиської, Підкарпатської та Малопольської, а також частини Мазовецької, Поморської, Західнопоморської, Куявсько-Поморської, Великопольської, Люблінської та Сілезької. Попередження діятимуть з 22:00 в суботу до 10:00 у вівторок (3 лютого).

Також залишаються в силі попередження I ступеня про сильний мороз для Підляського та Вармінсько-Мазурського воєводств, а також для частини Поморського, Куявсько-Поморського, Мазовецького та Люблінського воєводств. Оповіщення залишаються в силі до середи (4 лютого) до 9:00.

IMGW прогнозує, що з вівторка відбудеться поступове потепління, особливо на півдні та заході країни.

Повідомляли, що у суботу вранці на метеостанції в латвійському Даугавпілсі температура повітря опустилася до -32 градусів, і це найсильніший мороз в країні з лютого 2012 року.

Литовські гідрометеорологи зафіксували найнижчу температуру за останні 14 років.