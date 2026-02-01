В Польше предупреждают о самой холодной ночи в этом году

В Польше ожидают, что ночь на понедельник, 2 февраля, станет самой холодной в этом году – во многих регионах столбики термометров опустятся ниже -20.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие данные Института метеорологии и водного хозяйства (IMGW) приводит Polsat News.

В воскресенье утром холоднее всего было в Квидзине, где было зафиксировано -25 градусов. IMGW выпустил предупреждение о сильных морозах для большинства воеводств.

Низкие показатели, которые местами превышали -20 градусов, были также зафиксированы в Вармии и Мазурах, Мазовии, Подляшии и Люблинском регионе.

Однако значительно холоднее будет в ночь с воскресенья на понедельник. Минимальная температура от -28 °C на северо-востоке, около -22 °C в центре, до -9 °C на юго-западе. В понедельник максимальная температура от -17 °C в Сувальском регионе, около -14 °C в центре, до -5 °C на юго-западе.

В Варшаве максимальная температура -14 °C, ночью минимальная температура составит -23 °C. В понедельник максимальная температура -15 °C.

В пятницу в Правительственном центре безопасности состоялась встреча с участием служб, представителей воеводов и Министерства внутренних дел и администрации. Главной темой была текущая и прогнозируемая погодная ситуация в Польше.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Вислав Щепанский после совещания руководства ведомства со службами и воеводами сообщил, что все железнодорожные вокзалы в Польше будут доступны круглосуточно. Что касается автобусных вокзалов, ведомство обратилось к местным органам власти с просьбой предоставить их в распоряжение лицам, которые в этом нуждаются.

Как он пояснил, самый сильный мороз наступит в ночь с воскресенья на понедельник. Тогда температура в Сувалках может достичь минус 27 градусов Цельсия, а ощущаться эта температура будет как -35.

Предупреждение I степени о сильном морозе для областей: Лодзинской, Свентокшиской, Подкарпатской и Малопольской, а также части Мазовецкой, Поморской, Западнопоморской, Куявско-Поморской, Великопольской, Люблинской и Силезской. Предупреждения будут действовать с 22:00 в субботу до 10:00 во вторник (3 февраля).

Также остаются в силе предупреждения I степени о сильном морозе для Подляского и Варминско-Мазурского воеводств, а также для части Поморского, Куявско-Поморского, Мазовецкого и Люблинского воеводств. Оповещения остаются в силе до среды (4 февраля) до 9:00.

IMGW прогнозирует, что со вторника произойдет постепенное потепление, особенно на юге и западе страны.

Сообщалось, что в субботу утром на метеостанции в латвийском Даугавпилсе температура воздуха опустилась до -32 градусов, и это самый сильный мороз в стране с февраля 2012 года.

Литовские гидрометеорологи зафиксировали самую низкую температуру за последние 14 лет.