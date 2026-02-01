У фінській Лапландії стались значні знеструмлення через складну погоду

На півночі Фінляндії у неділю тисячі домівок залишились без електропостачання у суворі морози внаслідок пошкодження ліній під вагою снігу та криги.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Вранці 1 лютого у фінській Лапландії тисячі домогосподарств опинились без електропостачання. Причиною знеструмлень стало стали пошкодження ліній електропередач під вагою снігу та криги.

До обіду ремонтні служби відновили світло майже всім споживачам.

Водночас оператори попереджають, що подібні інциденти можуть повторюватися знову, доки триває складна зимова погода. Випадки меншого масштабу фіксували і минулого тижня.

Нічна температура у регіоні перевищувала -20, що є відносною нормою для цієї пори року. Раніше цього тижня близько -20 було і на півдні Фінляндії, а на півночі температура опускалася до – 30°C і нижче – що спричинило найвищі за цю зиму ціни на електроенергію.

Нагадаємо, у суботу масштабні знеструмлення сталися у Молдові та Україні – через технологічний збій.