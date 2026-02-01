В финской Лапландии произошли значительные обесточивания из-за сложной погоды

На севере Финляндии в воскресенье тысячи домов остались без электроснабжения в суровые морозы в результате повреждения линий под тяжестью снега и льда.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Утром 1 февраля в финской Лапландии тысячи домохозяйств оказались без электроснабжения. Причиной обесточивания стало стали повреждения линий электропередач под тяжестью снега и льда.

К обеду ремонтные службы восстановили свет почти всем потребителям.

В то же время операторы предупреждают, что подобные инциденты могут повторяться снова, пока продолжается сложная зимняя погода. Случаи меньшего масштаба фиксировали и на прошлой неделе.

Ночная температура в регионе превышала -20, что является относительной нормой для этого времени года. Ранее на этой неделе около -20 было и на юге Финляндии, а на севере температура опускалась до – 30°C и ниже – что стало причной самых высоких за эту зиму цен на электроэнергию.

Напомним, в субботу масштабные обесточивания произошли в Молдове и Украине – из-за технологического сбоя.