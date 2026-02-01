Укр Рус Eng

Латвія закликає заборонити компаніям з ЄС надавати "морські" послуги російським суднам

Новини — Неділя, 1 лютого 2026, 15:13 — Марія Ємець

Глава МЗС Латвії Байба Браже закликала заборонити європейським компаніям надавати "морські послуги" російським суднам.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Браже нагадала, що з 1 лютого у ЄС почала діяти знижена гранична ціна на російську сиру нафту, що експортується морем – 44,10 долари за барель. 

"Наступним кроком має стати повна заборона на морські послуги, щоб гарантувати, що європейські компанії не підтримують російську торгівлю, та знизити доходи російського бюджету", – закликала вона. 

Заборона надання морських послуг російським суднам – одна з очікуваних складових 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який планують символічно ухвалити 24 лютого, на четверту річницю повномасштабної війни. 

Єврокомісія очікувано оприлюднить пропозицію щодо змісту пакета наступного тижня.

Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту"

Латвія Війна з РФ санкції
