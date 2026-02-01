Латвія закликає заборонити компаніям з ЄС надавати "морські" послуги російським суднам

Глава МЗС Латвії Байба Браже закликала заборонити європейським компаніям надавати "морські послуги" російським суднам.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Браже нагадала, що з 1 лютого у ЄС почала діяти знижена гранична ціна на російську сиру нафту, що експортується морем – 44,10 долари за барель.

Reduced oil price cap on seaborne Russian crude oil USD 44.10 pb enters into force today in the EU.



Next step – full maritime services ban, which would ensure that EU companies are not supporting Russian trade, while cutting income in Russia’s budget. – Baiba Braže (@Braze_Baiba) February 1, 2026

"Наступним кроком має стати повна заборона на морські послуги, щоб гарантувати, що європейські компанії не підтримують російську торгівлю, та знизити доходи російського бюджету", – закликала вона.

Заборона надання морських послуг російським суднам – одна з очікуваних складових 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який планують символічно ухвалити 24 лютого, на четверту річницю повномасштабної війни.

Єврокомісія очікувано оприлюднить пропозицію щодо змісту пакета наступного тижня.

Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".