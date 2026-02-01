Латвия призывает запретить компаниям из ЕС предоставлять "морские" услуги российским судам
Глава МИД Латвии Байба Браже призвала запретить европейским компаниям предоставлять "морские услуги" российским судам.
Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.
Браже напомнила, что с 1 февраля в ЕС начала действовать сниженная предельная цена на российскую сырую нефть, экспортируемую морем – 44,10 доллара за баррель.
Reduced oil price cap on seaborne Russian crude oil USD 44.10 pb enters into force today in the EU.
Next step – full maritime services ban, which would ensure that EU companies are not supporting Russian trade, while cutting income in Russia’s budget.– Baiba Braže (@Braze_Baiba) February 1, 2026
"Следующим шагом должен стать полный запрет на морские услуги, чтобы гарантировать, что европейские компании не поддерживают российскую торговлю, и снизить доходы российского бюджета", – призвала она.
Запрет предоставления морских услуг российским судам – одна из ожидаемых составляющих 20-го пакета санкций ЕС против России, который планируют символически принять 24 февраля, на четвертую годовщину полномасштабной войны.
Еврокомиссия ожидаемо обнародует предложение по содержанию пакета на следующей неделе.
Франция хочет, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении "теневого флота".