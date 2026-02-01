Посол ЕС об ударах РФ: "Это так выглядит "перемирие"?

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова отметила, что, несмотря на все мирные переговоры и анонсированное Трампом согласие РФ на "недельное перемирие", российский террор продолжается по всей территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем Facebook.

Матернова рассказала подписчикам, что в течение ночи РФ атаковала Украину 90 ударными беспилотниками. В Днепре БпЛА попал в частный дом, убив двух человек. В Конотопе Сумской области под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура. Взрывы слышали еще в ряде городов.

"Это так выглядит "перемирие"? Взрывы. Погибшие гражданские. Разрушены энергетические объекты, транспортная инфраструктура... А сегодняшняя атака (очевидно, посол имела в виду Запорожье – Ред.) – еще одно доказательство, что никакого "перемирия" нет. Россия не уважает договоренности. Никакие из их обещаний не соблюдались", – подчеркнула Катарина Матернова.

Она также отметила, что сейчас в Украине – период больших морозов, а в Киеве многие многоэтажки до сих пор ждут возвращения отопления после предыдущих ударов по энергетике; большинство украинцев живут с многочасовыми отключениями света.

"Демократический мир не должен отворачивать глаза", – подчеркнула посол.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на РФ после удара по роддому в Запорожье 1 февраля, в результате которого пострадали шесть человек.

Напомним, 29 января Трамп заявил, что получил от Путина согласие не бить по Киеву "и другим городам" в течение недели – не уточняя, с какого времени должен был начаться отсчет.

В Кремле заявили, что якобы речь идет о сроке до 1 февраля.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямых договоренностей о прекращении российских ударов по украинской энергетике между Киевом и Москвой нет, однако разговоры об этом продолжаются, в том числе и в Абу-Даби; он также подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально к действиям РФ.