Глава МЗС Естонії про удар РФ по пологовому: "ще один доказ, що правильний шлях – лише один"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна бачить російський удар по пологовому будинку у Запоріжжі промовистим підтвердженням, що єдиний правильний підхід для завершення війни – максимальний тиск на РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Тсахкна заявив, що ударом по пологовому будинку у Запоріжжі Росія ще раз показала своє реальне обличчя.

"Це ще одна атака із цілої серії подібних, які чітко дають зрозуміти: єдиний вихід – це продовження підтримки України та сталий, величезний тиск на Росію", – прокоментував він.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилити тиск на РФ після удару по пологовому в Запоріжжі 1 лютого, внаслідок якого постраждали шестеро людей.

Посол ЄС Катаріна Матернова наголосила, що попри розмови про "перемир’я" російські удари тривають по всій території України.