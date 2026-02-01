Глава МИД Эстонии об ударе РФ по роддому: "еще одно доказательство, что у нас – только один путь"
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна видит российский удар по роддому в Запорожье красноречивым подтверждением, что единственный правильный подход для завершения войны – максимальное давление на РФ.
Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.
Тсахкна заявил, что ударом по роддому в Запорожье Россия еще раз показала свое реальное лицо.
"Это еще одна атака из целой серии подобных, которые четко дают понять: единственный выход – это продолжение поддержки Украины и постоянное, огромное давление на Россию", – прокомментировал он.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на РФ после удара по роддому в Запорожье 1 февраля, в результате которого пострадали шесть человек.
Посол ЕС Катарина Матернова подчеркнула, что несмотря на разговоры о "перемирии" российские удары продолжаются по всей территории Украины.