ЗМІ: частковий шатдаун у США триватиме щонайменш ще два дні

Часткова вимушена пауза у роботі уряду США через непогоджене фінансування триватиме щонайменш до 3 лютого.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Частковий "шатдаун" у США, що розпочався 31 січня, триватиме щонайменш до вівторка, 3 лютого.

Регламентний комітет Палати представників має зустрітися у понеділок о 16 годині, щоб розглянути проєкт щодо додаткового фінансування на роботу уряду та інші, які мають розглядати наступного тижня.

Голосування за процедуру дебатів для обговорення законопроєкту та фінальне голосування щодо пакету фінансування очікуються не раніше вівторка.

Спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з Fox News у неділю висловив впевненість, що питання буде вирішене до вівторка.

"Нагадаю, це проєкти, які вже були ухвалені. Ми це зробимо ще раз. На даний час йдеться про формальність", – сказав Джонсон.

Частковий "шатдаун" офіційно почався опівночі 31 січня за східним часом США, попри те, що Сенат врешті схвалив додаткове фінансування.

Попередній, 43-денний осінній "шатдаун", став найдовшим в історії Сполучених Штатів.