СМИ: частичный шатдаун в США продлится как минимум еще два дня

Частичная вынужденная пауза в работе правительства США из-за несогласованного финансирования продлится как минимум до 3 февраля.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Частичный "шатдаун" в США, начавшийся 31 января, продлится как минимум до вторника, 3 февраля.

Регламентный комитет Палаты представителей должен встретиться в понедельник в 16 часов, чтобы рассмотреть проект по дополнительному финансированию на работу правительства и другие, которые должны рассматривать на следующей неделе.

Голосование за процедуру дебатов для обсуждения законопроекта и финальное голосование по пакету финансирования ожидаются не раньше вторника.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в общении с Fox News в воскресенье выразил уверенность, что вопрос будет решен до вторника.

"Напомню, это проекты, которые уже были приняты. Мы это сделаем еще раз. В настоящее время речь идет о формальности", – сказал Джонсон.

Частичный "шатдаун" официально начался в полночь 31 января по восточному времени США, несмотря на то, что Сенат в итоге одобрил дополнительное финансирование.

Предыдущий, 43-дневный осенний "шатдаун", стал самым длинным в истории Соединенных Штатов.