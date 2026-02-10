Рубіо здійснить візити до Словаччини та Угорщини

Держсекретар США Марко Рубіо 15-16 лютого здійснить поїздки до Словаччини та Угорщини.

Про це повідомила пресслужба Держдепу США, інформує "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, з 13 по 15 лютого Рубіо перебуватиме у Німеччині, де візьме участь у 62-й Мюнхенській безпековій конференції.

Потім, з 15 по 16 лютого, секретар Рубіо відвідає словацьку Братиславу та угорський Будапешт.

Як зазначили у Держдепі, у Братиславі Рубіо зустрінеться з ключовими членами словацького уряду, щоб просунути спільні інтереси в галузі регіональної безпеки, посилити двостороннє співробітництво в галузі ядерної енергетики та диверсифікації енергоносіїв, а також підтримати військову модернізацію Словаччини та її зобов'язання перед НАТО.

А в Будапешті держсекретар зустрінеться з ключовими угорськими посадовцями, "щоб посилити наші спільні двосторонні та регіональні інтереси, включаючи нашу прихильність до мирних процесів з метою вирішення глобальних конфліктів та до енергетичного партнерства між США та Угорщиною".

Повідомляли, що Рубіо очолить "чималу делегацію" американських офіційних осіб на Мюнхенській безпековій конференції.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс цього тижня відвідує Вірменію та Азербайджан.