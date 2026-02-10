Рубио посетит Словакию и Венгрию

Госсекретарь США Марко Рубио 15-16 февраля посетит Словакию и Венгрию.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США, информирует "Европейская правда".

Согласно сообщению, с 13 по 15 февраля Рубио будет находиться в Германии, где примет участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Затем, с 15 по 16 февраля, секретарь Рубио посетит словацкую Братиславу и венгерский Будапешт.

Как отметили в Госдепе, в Братиславе Рубио встретится с ключевыми членами словацкого правительства, чтобы продвинуть общие интересы в области региональной безопасности, усилить двустороннее сотрудничество в области ядерной энергетики и диверсификации энергоносителей, а также поддержать военную модернизацию Словакии и ее обязательства перед НАТО.

А в Будапеште госсекретарь встретится с ключевыми венгерскими чиновниками, "чтобы усилить наши общие двусторонние и региональные интересы, включая нашу приверженность мирным процессам с целью решения глобальных конфликтов и энергетическому партнерству между США и Венгрией".

Сообщалось, что Рубио возглавит "немалую делегацию" американских официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности.

Между тем вице-президент США Джей Ди Венс на этой неделе посещает Армению и Азербайджан.