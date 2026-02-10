У США заявили, що хочуть протидіяти "цензурі" в ЄС

Адміністрація президента США Дональда Трампа фінансуватиме зусилля щодо "просування свободи слова" в європейських країнах, намагаючись протидіяти правилам ЄС, які у Вашингтоні називають цензурою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За даними журналістів, заступниця державного секретаря США з питань публічної дипломатії Сара Роджерс вирушає в турне європейськими містами, щоб обговорити свободу слова з посадовцями та іншими особами. Роджерс відвідає Дублін, Будапешт, Варшаву та Мюнхен.

Як відомо, американські посадовці рішуче виступають проти Закону ЄС про цифрові послуги та Закону Великої Британії про онлайн-безпеку, які, за словами США, обмежують свободу слова, зокрема критику імміграційної політики, а також нав'язують обтяжливі вимоги американським технологічним компаніям.

Роджерс заявила, що метою її роботи буде надання грантів, які просуватимуть свободу слова в європейських країнах.

"Я хочу сприяти свободі слова в західних союзних демократіях, і саме цим я буду займатися, надаючи гранти", – заявила посадовиця.

Минулого тижня газета Financial Times повідомила, що Роджерс обговорювала з членами британської ультраправої партії Reform UK Найджела Фараджа "план фінансування аналітичних центрів та благодійних організацій, які відповідають політиці Трампа Make America Great Again".

У Держдепі США не підтвердили інформацію про конкретне фінансування, але назвали план адміністрації "прозорим, законним використанням ресурсів для просування інтересів та цінностей США за кордоном".

Нагадаємо, 5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. Документ містить критику Європейського Союзу, зокрема за "цензурування свободи слова та придушення політичної опозиції".

Після цього США запровадили візові заборони для колишнього комісара Європейського Союзу та чотирьох активістів з боротьби з дезінформацією, які, за словами Вашингтона, були причетні до цензури американських платформ соціальних мереж.

Американські посадовці неодноразово співпрацювали з ультраправими партіями в Європі, які, на їхню думку, є мішенню для правил щодо цифрових послуг. Зазначимо, що президент США Дональд Трамп публічно підтримав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах, які відбудуться у квітні.