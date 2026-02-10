В США заявили, что хотят противодействовать "цензуре" в ЕС

Администрация президента США Дональда Трампа будет финансировать усилия по "продвижению свободы слова" в европейских странах, пытаясь противодействовать правилам ЕС, которые в Вашингтоне называют цензурой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По данным журналистов, заместитель государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс отправляется в турне по европейским городам, чтобы обсудить свободу слова с должностными лицами и другими лицами. Роджерс посетит Дублин, Будапешт, Варшаву и Мюнхен.

Как известно, американские чиновники решительно выступают против Закона ЕС о цифровых услугах и Закона Великобритании об онлайн-безопасности, которые, по словам США, ограничивают свободу слова, в частности критику иммиграционной политики, а также навязывают обременительные требования американским технологическим компаниям.

Роджерс заявила, что целью ее работы будет предоставление грантов, которые будут продвигать свободу слова в европейских странах.

"Я хочу способствовать свободе слова в западных союзных демократиях, и именно этим я буду заниматься, предоставляя гранты", – заявила чиновница.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что Роджерс обсуждала с членами британской ультраправой партии Reform UK Найджела Фараджа "план финансирования аналитических центров и благотворительных организаций, которые соответствуют политике Трампа Make America Great Again".

В Госдепе США не подтвердили информацию о конкретном финансировании, но назвали план администрации "прозрачным, законным использованием ресурсов для продвижения интересов и ценностей США за рубежом".

Напомним, 5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. Документ содержит критику Европейского Союза, в частности за "цензуру свободы слова и подавление политической оппозиции".

После этого США ввели визовые запреты для бывшего комиссара Европейского Союза и четырех активистов по борьбе с дезинформацией, которые, по словам Вашингтона, были причастны к цензуре американских платформ социальных сетей.

Американские чиновники неоднократно сотрудничали с ультраправыми партиями в Европе, которые, по их мнению, являются мишенью для правил в отношении цифровых услуг. Отметим, что президент США Дональд Трамп публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, которые состоятся в апреле.