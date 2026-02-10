Макрон рассказал, что привлекает других европейцев к возобновлению диалога с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложил нескольким европейским коллегам присоединиться к попыткам возобновить прямой диалог с российским правителем Владимиром Путиным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Макрон заявил в интервью ряду европейских СМИ, в частности Süddeutsche Zeitung.

Президент Франции пояснил, что его стремление возобновить прямой диалог с РФ объясняется новой фазой войны в Украине, когда стороны начали мирные переговоры.

По мнению Макрона, европейцы не должны зависеть от американцев в вопросах контактов с Россией, ведь на кону – будущее их континента.

"Мои соображения очень просты: хотим ли мы делегировать обсуждение этого вопроса другим? Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет, Россия и завтра будет там... Поэтому важно, чтобы мы структурировали возобновление европейской дискуссии с россиянами, без наивности, без давления на украинцев, но и не завися в этой дискуссии от третьих сторон", – ответил Макрон.

Учитывая это, французский лидер предложил нескольким европейским коллегам присоединиться к нему в попытках возобновить диалог с Кремлем.

"Для некоторых было слишком рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделали мы", – сказал Макрон, фактически подтвердив информацию о технических переговорах с россиянами.

На прошлой неделе стало известно, что дипломатический советник французского президента Эмманюэль Бонн находился в Москве для переговоров с российскими чиновниками. Тогда у Макрона не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Президент Франции также выступил за то, чтобы позицию Европы на переговорах с Россией отстаивало ограниченное количество представителей. Макрон настаивает на важности такого диалога, иначе, по его словам, европейские интересы будут решаться США.

"В тот день, когда у нас будет мир, этот мир также коснется Европы. Еще раз: хотели бы вы, чтобы американские посланцы от вашего имени, от имени Европы, вели переговоры о дате вступления Украины в Европейский Союз? Нет, извините", – заявил президент Франции.

В декабре Макрон заявил, что европейцам стоит возобновить прямые переговоры с Путиным. Европейские лидеры, осторожные в отношении военных амбиций Путина, возмущались из-за их исключения из мирных переговоров, которые возглавляла администрация президента США Дональда Трампа.

В феврале Макрон сообщил журналистам, что продолжаются усилия по восстановлению диалога с Путиным на техническом уровне. Тогда он заявил, что эти контакты происходят в координации с Украиной.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею о проведении диалога с РФ, однако при условии, что эти контакты не будут мешать переговорному процессу о прекращении войны.