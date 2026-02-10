Европол накрыл канал поставки кокаина в Исландию: более 20 задержанных
Европейское полицейское управление заявило о разоблачении криминальной сети, занимавшейся контрабандой кокаина из Южной Америки в Исландию.
Об этом говорится заявление, передает "Европейская правда".
Европол сообщил, что в результате мер, принятых против сети в начале этого месяца, были арестованы 24 человека.
Как отмечается, 11 арестованных находились в Исландии, шестеро – в Литве, а четверо – в Испании. Еще двое были арестованы в Бельгии, а один – в Дании.
По данным правоохранителей, банда координировала перевозку кокаина из Южной Америки в Исландию через Испанию.
"Курьеры, как утверждается, скрывали кокаин в своем багаже или контрабандой перевозили его внутри страны, проглатывая пакеты с наркотиками. В некоторых случаях наркотики перевозились в жидком виде", – заявили в Европоле.
Как отметили правоохранители, после прибытия в Исландию наркотики распространялись на местном уровне преступной сетью.
Незаконные доходы от наркоторговли, как утверждается, отмывались через недвижимость и другие объекты собственности в Литве.
Недавно Португалия перехватила подводную лодку с рекордной партией кокаина.
Испания задержала судно с 10 тоннами кокаина, который скрыли в соли.
Также писали, что в немецком порту Гамбург перехватили 400 кг героина, которые прибыли туда в грузовом контейнере из Сингапура.