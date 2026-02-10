В Польше осквернили памятник Армии Крайовой

Неизвестные злоумышленники совершили акт вандализма над памятником Армии Крайовой на Центральном кладбище в польском Щецине – в Институте национальной памяти требуют расследования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Директор щецинского отделения Института национальной памяти Кшиштоф Менцинский во вторник сообщил, что в районную прокуратуру Щецин-Запад было подано уведомление о подозрении в совершении преступления оскорбления места памяти (ст. 261 УК) путем обмазывания черной краской памятника, посвященного Армии Крайовой.

фото PAP

"Этот памятник, символ сражающейся Польши, был разрушен, осквернен неизвестными преступниками. Мы считаем, что это скандально, недопустимо. Места памяти находятся под защитой государства", – подчеркнул Менцинский.

Он добавил, что "мы не должны оставлять это дело без нашей реакции". "Отсутствие реакции служит разрешением на такие позорные поступки", – подчеркнул он.

Менцинский напомнил, что в 2014 году Сейм принял закон о защите символа сражающейся Польши. "Это важно в этом деле, поскольку именно "якорь" был обмазан черным спреем на щецинском памятнике. Мы не можем согласиться с осквернением этого символа, с разрушением мест памяти", – заявил Менцинский.

Он также обратил внимание на то, что наследие Армии Крайовой использовали солдаты антикоммунистического подполья, "Солидарность" и современная армия. Знак "Борющаяся Польша" есть на значках Сил территориальной обороны. К традициям и подразделениям Армии Крайовой обращаются специальные войска.

Менцинский сообщил, что в пятницу, 13 февраля, с участием ветеранов и солдат у памятника Армии Крайовой запланированы торжества накануне 84-й годовщины переименования Вооруженного Союза в Армию Крайовую. "Для нас очень важно, чтобы это место выглядело достойно, потому что здесь будут присутствовать ветераны, последние живые солдаты Армии Крайовой в нашем городе", – сообщил Менцинский.

Памятник в честь Армии Крайовой был сооружен в 2004 году по инициативе ветеранов.

Монумент находится в старой, исторической части Центрального кладбища, на пересечении проспектов Букова и Горна. Его составляют три столба разной высоты из светлого камня, на которых размещены "якорь" борющейся Польши и табличка с надписью: "1939-1956. В память о погибших и убитых солдатах Армии Крайовой и других вооруженных организаций Подпольного Польского государства".

В августе прошлого года в Польше расследовали инцидент с памятником жертвам Волынской трагедии, на котором нарисовали революционный красно-черный флаг ОУН и оставили надпись "Слава УПА".

Отметим, Сейм Польши ввел день памяти погибших во время этнических чисток на Волыни как день памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики", в МИД Украины раскритиковали этот шаг.