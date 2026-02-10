Трамп вимагає від Канади компенсації за дозвіл відкрити міст до США

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не дозволить відкрити новий міст між канадською провінцією Онтаріо та американським штатом Мічиган, доки "Сполучені Штати не отримають повну компенсацію".

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що Канада протягом десятиліть дуже несправедливо ставилася до Сполучених Штатів, водночас звернув увагу, що зараз "ситуація для США змінюється, і дуже швидко".

Втім, він обурився щодо цього, оскільки Канада володіє обома частинами мосту та нібито звела об'єкт майже "без використання американських матеріалів".

"Я не дозволю відкрити цей міст, доки Сполучені Штати не отримають повну компенсацію за все, що ми їм дали, а також, що важливо, доки Канада не почне ставитися до Сполучених Штатів з справедливістю та повагою, на які ми заслуговуємо", – написав Трамп.

Також він анонсував переговори щодо цього.

"З урахуванням усього, що ми їм дали, ми повинні володіти, можливо, принаймні половиною цього активу", – вважає Трамп.

Окрім цього, американський президент згадав обмеження на американський алкоголь в Онтаріо, високі канадські мита на молочну продукцію зі США, а також бажання прем'єр-міністра Канади Марка Карні укласти угоду з Китаєм.

Зазначимо, йдеться про міст Горді Гау – масштабний інфраструктурний проєкт, що з'єднує Віндзор (Онтаріо, Канада) і Детройт (Мічиган, США) через річку Детройт. Він має стати найдовшим вантовим мостом у Північній Америці та одним з десяти найдовших у світі.

Нещодавно Трамп пригрозив Оттаві 100-відсотковим митним тарифом на всі канадські імпортні товари через торговельну угоду з Китаєм.

Також Трамп відкликав запрошення Канади приєднатися до його новоствореної Ради миру після того, як прем'єр-міністр Марк Карні, здається, роздратував американського президента своєю промовою у Давосі.

Більше на цю тему читайте в статті "Європейської правди": Нова ціль агресії Трампа: як Канада готується до протистояння зі Сполученими Штатами.