Трамп требует от Канады компенсации за разрешение открыть мост в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не позволит открыть новый мост между канадской провинцией Онтарио и американским штатом Мичиган, пока "Соединенные Штаты не получат полную компенсацию".

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что Канада в течение десятилетий очень несправедливо относилась к Соединенным Штатам, одновременно обратил внимание, что сейчас "ситуация для США меняется, и очень быстро".

Впрочем, он возмутился по этому поводу, поскольку Канада владеет обеими частями моста и якобы построила объект почти "без использования американских материалов".

"Я не позволю открыть этот мост, пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию за все, что мы им дали, а также, что важно, пока Канада не начнет относиться к Соединенным Штатам со справедливостью и уважением, которых мы заслуживаем", – написал Трамп.

Также он анонсировал переговоры по этому поводу.

"С учетом всего, что мы им дали, мы должны владеть, возможно, по крайней мере половиной этого актива", – считает Трамп.

Кроме этого, американский президент упомянул ограничения на американский алкоголь в Онтарио, высокие канадские пошлины на молочную продукцию из США, а также желание премьер-министра Канады Марка Карни заключить соглашение с Китаем.

Отметим, речь идет о мосте Горди Хау – масштабном инфраструктурном проекте, соединяющем Виндзор (Онтарио, Канада) и Детройт (Мичиган, США) через реку Детройт. Он должен стать самым длинным вантовым мостом в Северной Америке и одним из десяти самых длинных в мире.

Недавно Трамп пригрозил Оттаве 100-процентным таможенным тарифом на все канадские импортные товары из-за торгового соглашения с Китаем.

Также Трамп отозвал приглашение Канады присоединиться к его новосозданному Совету мира после того, как премьер-министр Марк Карни, кажется, разозлил американского президента своей речью в Давосе.

