У Франції відкрили гарячу лінію для жертв підозрюваного у насильстві над 89 неповнолітніми

Влада Франції відкрила спеціальну гарячу лінію, на яку можуть зателефонувати жертви чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні та сексуальному насильстві над майже 90 неповнолітніми протягом понад п'яти десятиліть.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

У вівторок, 10 лютого, французький прокурор оприлюднив особу 79-річного чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні та сексуальному насильстві над 89 неповнолітніми протягом понад п'яти десятиліть, і закликав свідків та можливих жертв звернутися до правоохоронних органів у справі.

Підозрюваний Жак Левегль був офіційно затриманий у лютому 2024 року за звинуваченням у зґвалтуванні та сексуальному насильстві над неповнолітніми й перебуває під слідством з квітня 2025 року.

Справа базується на записах, які, за словами слідчих, були зібрані самим підозрюваним у цифрових "мемуарах", знайдених родичем на USB-накопичувачі, а потім переданих владі.

Прокурори стверджують, що ці тексти, які складають 15 томів, дозволили слідчим ідентифікувати 89 ймовірних жертв, хлопців віком від 13 до 17 років на момент ймовірних нападів, у період з 1967 по 2022 рік.

Прокуратура вирішила оприлюднити ім'я чоловіка, щоб заохотити інших жертв заявити про себе. Зазвичай імена осіб, щодо яких ведеться розслідування у Франції, не оприлюднюються.

Також влада створила гарячу лінію і заявила, що всі, хто вважає себе жертвою або має інформацію, повинні зв'язатися з ними.

Прокурор сказав, що слідчі сподівалися ідентифікувати всіх ймовірних жертв без публічного звернення, але виявили, що документи часто містили неповні дані про особу, що ускладнювало пошук людей через десятиліття.

Наприкінці жовтня 2025 року парламент Франції остаточно схвалив закон, який додає поняття згоди в юридичне визначення зґвалтування після резонансного судового процесу щодо Жизель Пеліко, яка роками зазнавала сексуального насильства.

Зміни до законодавства були викликані масштабним судовим процесом минулого року, в межах якого 51 чоловіка звинуватили у систематичному ґвалтуванні Жизель Пеліко, яке влаштовував її вже колишній чоловік.