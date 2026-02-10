Во Франции открыли горячую линию для жертв подозреваемого в насилии над 89 несовершеннолетними

Власти Франции открыли специальную горячую линию, по которой могут позвонить жертвы мужчины, обвиняемого в изнасиловании и сексуальном насилии над почти 90 несовершеннолетними в течение более пяти десятилетий.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Во вторник, 10 февраля, французский прокурор обнародовал личность 79-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальном насилии над 89 несовершеннолетними в течение более пяти десятилетий, и призвал свидетелей и возможных жертв обратиться в правоохранительные органы по делу.

Подозреваемый Жак Левегль был официально задержан в феврале 2024 года по обвинению в изнасиловании и сексуальном насилии над несовершеннолетними и находится под следствием с апреля 2025 года.

Дело основано на записях, которые, по словам следователей, были собраны самим подозреваемым в цифровых "мемуарах", найденных родственником на USB-накопителе, а затем переданных властям.

Прокуроры утверждают, что эти тексты, составляющие 15 томов, позволили следователям идентифицировать 89 вероятных жертв, мальчиков в возрасте от 13 до 17 лет на момент вероятных нападений, в период с 1967 по 2022 год.

Прокуратура решила обнародовать имя мужчины, чтобы побудить других жертв заявить о себе. Обычно имена лиц, в отношении которых ведется расследование во Франции, не обнародуются.

Также власти создали горячую линию и заявили, что все, кто считает себя жертвой или имеет информацию, должны связаться с ними.

Прокурор сказал, что следователи надеялись идентифицировать всех вероятных жертв без публичного обращения, но обнаружили, что документы часто содержали неполные данные о личности, что затрудняло поиск людей спустя десятилетия.

В конце октября 2025 года парламент Франции окончательно одобрил закон, который добавляет понятие согласия в юридическое определение изнасилования после резонансного судебного процесса по делу Жизель Пелико, которая годами подвергалась сексуальному насилию.

Изменения в законодательство были вызваны масштабным судебным процессом прошлого года, в рамках которого 51 мужчина был обвинен в систематическом изнасиловании Жизель Пелико, которое устраивал ее уже бывший муж.