Засуджений чоловік, який піддавав дружину зґвалтуванням, не оскаржуватиме вирок

Колишній чоловік Жизель Пеліко, якого у Франції засудили до 20 років ув'язнення за зґвалтування за обтяжуючих обставин, не подаватиме апеляцію на свій тюремний вирок.

Про це пише агентство AP із посиланням на слова його адвокатки Беатріс Заварро, передає "Європейська правда".

Як зазначила правозахисниця, Домінік Пеліко не подаватиме апеляцію на свій 20-річний тюремний вирок за те, що він накачував свою колишню дружину наркотиками, ґвалтував та дозволив десяткам інших чоловіків ґвалтувати її, поки вона була непритомна.

Заварро заявила, що засуджений хоче позбавити свою колишню дружину від ще одного судового процесу.

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За її словами, 17 з 50 інших чоловіків, визнаних винними в цьому місяці після судового процесу, який тривав більше трьох місяців, вирішили подати апеляцію на свої вироки.

Агентство зазначає, що суд у місті Авіньйон виніс вироки від трьох до 15 років ув'язнення для 50 чоловіків, визнаних винними у зґвалтуванні, замаху на зґвалтування і сексуальному насильстві над Жизель Пеліко.

Зазначимо, 19 грудня суд визнав Домініка Пеліко винним у зґвалтуванні і всіх інших звинуваченнях, висунутих проти нього, і засудив його до 20 років позбавлення волі, що є максимально можливим терміном.

У віці 72 років він може провести за ґратами решту свого життя. Він не матиме права просити про дострокове звільнення, поки не відбуде щонайменше дві третини терміну ув'язнення.

Повідомляли, що Франція може внести зміни до свого законодавства про зґвалтування, вперше включивши до нього необхідність згоди на сексуальний акт.

А 23 листопада у Парижі пройшла масштабна акція протесту проти злочинів на основі гендеру та сексуального насильства.