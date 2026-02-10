СМИ: Германия заменит своего посла в Киеве, который только недавно приступил к работе

Германия неожиданно заменит своего посла в Киеве Гайко Томса, который приступил к работе в украинской столице в сентябре прошлого года.

Об этом стало известно Spiegel, передает "Европейская правда".

Как отмечается, немецкое правительство заполняет семь престижных и политически значимых должностей послов: в Тель-Авиве, Москве, Мехико, Мадриде, Пекине, Нью-Дели и Бразилиа.

Источники в правительстве сообщают, что по предложению министра иностранных дел Йогана Вадефуля регулярная ротация была согласована в рамках коалиции и правительства. Ожидается, что список назначений будет окончательно утвержден кабинетом министров в среду.

Как отмечает издание, несколько странным является то, что должность посла в Мадриде должен занять Гайко Томс . Он занял эту должность в украинской столице Киеве только в сентябре по просьбе Вадефуля , после того как немецкое правительство назначило Мартина Егера, который был послом в Киеве, на должность главы Федеральной разведывательной службы (BND ).

Томс ранее работал послом в Бразилии, а во время правления коалиционного правительства – государственным секретарем в Федеральном министерстве финансов, возглавляемом FDP.

Однако его преемник в Украине пока не определен. Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня правительства.