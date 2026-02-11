Главнокомандующий ВС Норвегии: готовимся к сценарию вторжения России

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен рассказал, что не может исключить возможность будущего вторжения России в страну, поэтому готовится к такому сценарию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом норвежский генерал заявил в интервью The Guardian.

Кристофферсен предположил, что РФ может напасть на Норвегию, чтобы защитить свои ядерные объекты, расположенные на крайнем севере.

"Мы не исключаем захват территории Россией в рамках ее плана защиты собственных ядерных возможностей, которые являются единственным, что у нее осталось и что на самом деле угрожает Соединенным Штатам", – сказал он.

Кристофферсен признал, что Россия не имеет таких же захватнических целей в Норвегии, как в отношении Украины или других территорий бывшего СССР.

Но в то же время он отметил, что значительная часть ядерного арсенала России, включая атомные подводные лодки, наземные ракеты и самолеты, способные нести ядерное оружие, расположена на Кольском полуострове, недалеко от норвежской границы.

Это может иметь решающее значение, если Россия вступит в конфликт с НАТО в другом регионе, добавил командующий.

"Мы не исключаем такого варианта, потому что Россия все еще может это сделать, чтобы защитить свои ядерные возможности, свои возможности второго удара. Это тот сценарий на севере, к которому мы готовимся", – сказал он.

Недавно глава разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсонес заявил, что привычный мировой порядок рушится и эти процессы усиливают различные угрозы для Норвегии.

В свою очередь, норвежская служба внутренней безопасности PST считает, что Россия в этом году усилит шпионскую деятельность в Норвегии, сосредоточившись на арктической части материка и архипелаге Шпицберген.