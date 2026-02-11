Головний суперник Орбана заявив, що по ньому хочуть "вдарити" публікацією інтимних відео

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що команда Орбана збирається шантажувати його публікацією інтимних відео з партнеркою, які зняли прихованою камерою, та наголосив, що не бачить у цьому ніякого "компромату".

Про це він заявив у своєму X, пише "Європейська правда".

Мадяр заявив, що побачив сигнали підготовки команди Орбана до "шантажу і погроз" проти нього у річницю його знакового інтерв’ю, та назвав це "кампанією у російському стилі".

"Багатьом журналістам сьогодні надіслали посилання на відеозапис з кімнати. Я підозрюю, що вони збираються опублікувати записи, зроблені обладнанням спецслужб і можливо сфальсифіковані, з інтимною взаємодією мене і моєї тодішньої партнерки", – написав Мадяр.

Він додав, що "не розуміє, чого цим хочуть досягнути, окрім відвернути увагу".

"Так, мені 45 років, у мене є сексуальне життя. З дорослою партнеркою. У мене троє неповнолітніх дітей – яких ця лиха "дружня до родин" влада явно ігнорує… Дорогі боягузи з "Фідес", публікуйте собі що хочете, фальсифікуйте як завгодно – я не збираюсь відступати перед шантажем і погрозами", – заявив Мадяр.

Партія Мадяра "Тиса" лідирувала в одному січневих опитувань, випереджаючи партію "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 8 процентних пунктів, в іншому – на 10 пунктів. Парламентські вибори в Угорщині мають відбутися у квітні 2026 року.

Орбан раніше заявив, що не боїться програти наступні вибори, а також зазначив, що вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петера Мадяра, а Брюссель.