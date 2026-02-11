Главный соперник Орбана заявил, что по нему хотят "ударить" публикацией интимных видео

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что команда Орбана собирается шантажировать его публикацией интимных видео с партнершей, которые сняли скрытой камерой, и подчеркнул, что не видит в этом никакого "компромата".

Об этом он заявил в своем X, пишет "Европейская правда".

Мадяр заявил, что увидел сигналы подготовки команды Орбана к "шантажу и угрозам" против него в годовщину его знакового интервью, и назвал это "кампанией в русском стиле".

"Многим журналистам сегодня прислали ссылку на видеозапись из комнаты. Я подозреваю, что они собираются опубликовать записи, сделанные оборудованием спецслужб и возможно сфальсифицированные, с интимным взаимодействием меня и моей тогдашней партнерки", – написал Мадяр.

Он добавил, что "не понимает, чего этим хотят достичь, кроме как отвлечь внимание".

"Да, мне 45 лет, у меня есть сексуальная жизнь. Со взрослой партнершей. У меня трое несовершеннолетних детей – которых эта "дружественная к семьям" власть явно игнорирует... Дорогие трусы из "Фидес", публикуйте себе что хотите, фальсифицируйте как угодно – я не собираюсь отступать перед шантажом и угрозами", – заявил Мадяр.

Партия Мадяра "Тиса" лидировала в одном январских опросов, опережая партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 8 процентных пунктов, в другом – на 10 пунктов. Парламентские выборы в Венгрии должны состояться в апреле 2026 года.

Орбан ранее заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадяра, а Брюссель.