Британия удвоит количество войск в Норвегии для противодействия угрозе РФ в Арктике

В течение следующих трех лет количество британских войск в Норвегии удвоится в рамках мер противодействия российской угрозе на Крайнем Севере.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что количество военнослужащих, дислоцированных в Норвегии, увеличится с 1000 до 2000 человек.

Это решение было принято в связи с ростом обеспокоенности союзников по НАТО деятельностью России в Арктике, включая возобновление работы старых баз времен холодной войны и усиление военного присутствия в регионе.

"Требования к обороне растут, и Россия является самой серьезной угрозой безопасности Арктики и Крайнего Севера со времен холодной войны", – заявил Хили.

Проект "Арктический страж", предложенный британским министром иностранных дел Иветт Купер, направлен на укрепление наблюдения и безопасности в регионе по образцу существующих операций НАТО, таких как "Балтийский страж" и "Восточный страж".

В рамках расширения присутствия 1500 морских пехотинцев Королевской морской пехоты примут участие в учениях НАТО "Холодный ответ" в марте.

Крупномасштабные учения в Норвегии, Финляндии и Швеции предназначены для обучения союзных сил в экстремальных условиях Арктики.

В сентябре под руководством Великобритании Объединенные экспедиционные силы проведут учения под названием "Lion Protector" с участием военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил нескольких европейских стран.

В ходе этой операции вооруженные силы будут обучаться защите критически важной инфраструктуры от атак и диверсий на территории Норвегии, Исландии и в датских проливах.

В прошлом году Великобритания и Норвегия подписали оборонный пакт, направленный на защиту подводных кабелей, в соответствии с которым военно-морские силы двух стран будут управлять объединенным флотом для отслеживания российских подводных лодок.

По данным Министерства обороны, за последние два года количество российских подводных лодок в водах Великобритании увеличилось на 30%.

Министерство обороны заявило, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике в настоящее время вернулась к уровню времен холодной войны.

Между тем главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен рассказал, что не может исключить возможность будущего вторжения России в страну, поэтому готовится к такому сценарию.