Орбан заявил, что ЕС и Украина "объявили войну", и призывает "спасать страну" на выборах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель и Украина "объявили войну" Будапешту – после публикации Politico об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины и о том, как планируют решать проблему с венгерским вето.
Как пишет "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.
Орбан описал Politico как "официальное издание брюссельской элиты" и назвал описанные там идеи "новейшим планом войны".
The Brusselian elite's official publication, Politico, has published Brussels’ and Kyiv’s latest war plan, the five-point Zelenskyy plan. They have decided that Ukraine will be admitted to the Union as early as 2027.
This new plan is an open declaration of war against Hungary.…– Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 11, 2026
"Этот новый план – это открытое объявление войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и собираются устранить венгерское правительство любыми способами. Они хотят прихода к власти партии "Тиса", потому что тогда больше не будет вето, не будет сопротивления и мы уже не будем оставаться в стороне от их конфликта", – заявил Орбан.
"В апреле венгры должны остановить их – на избирательных участках. "Фидес" – единственная сила, стоящая между Венгрией и правлением Брюсселя, и единственная гарантия суверенитета Венгрии", – добавил венгерский премьер.
В публикации Politico, напомним, речь идет о беспрецедентной идее "вступления авансом" для Украины, которая обеспечила бы частичное членство в ЕС уже в 2027 году – но и не означала бы ослабление требований в принципиальных основополагающих вопросах.
Также в ней рассказали о "планах А, Б и В" в ЕС относительно того, что делать с категорическим нежеланием Венгрии поддерживать процедурные решения для дальнейшей евроинтеграции Украины; самый первый из них заключается в расчете, что Орбан потерпит поражение на апрельских выборах.
Между тем лидер оппозиционной "Тисы" Петер Мадяр заявил, что команда Орбана собирается шантажировать его публикацией интимных видео с партнеркой, которые сняли скрытой камерой, и подчеркнул, что не видит в этом никакого "компромата".
Партия Мадяра "Тиса" лидировала в одном из январских опросов, опережая партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 8 процентных пунктов, в другом – на 10 пунктов.