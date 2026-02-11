Орбан заявил, что ЕС и Украина "объявили войну", и призывает "спасать страну" на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель и Украина "объявили войну" Будапешту – после публикации Politico об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины и о том, как планируют решать проблему с венгерским вето.

Как пишет "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Орбан описал Politico как "официальное издание брюссельской элиты" и назвал описанные там идеи "новейшим планом войны".

The Brusselian elite's official publication, Politico, has published Brussels’ and Kyiv’s latest war plan, the five-point Zelenskyy plan. They have decided that Ukraine will be admitted to the Union as early as 2027.



This new plan is an open declaration of war against Hungary.… – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 11, 2026

"Этот новый план – это открытое объявление войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и собираются устранить венгерское правительство любыми способами. Они хотят прихода к власти партии "Тиса", потому что тогда больше не будет вето, не будет сопротивления и мы уже не будем оставаться в стороне от их конфликта", – заявил Орбан.

"В апреле венгры должны остановить их – на избирательных участках. "Фидес" – единственная сила, стоящая между Венгрией и правлением Брюсселя, и единственная гарантия суверенитета Венгрии", – добавил венгерский премьер.

В публикации Politico, напомним, речь идет о беспрецедентной идее "вступления авансом" для Украины, которая обеспечила бы частичное членство в ЕС уже в 2027 году – но и не означала бы ослабление требований в принципиальных основополагающих вопросах.

Также в ней рассказали о "планах А, Б и В" в ЕС относительно того, что делать с категорическим нежеланием Венгрии поддерживать процедурные решения для дальнейшей евроинтеграции Украины; самый первый из них заключается в расчете, что Орбан потерпит поражение на апрельских выборах.

Между тем лидер оппозиционной "Тисы" Петер Мадяр заявил, что команда Орбана собирается шантажировать его публикацией интимных видео с партнеркой, которые сняли скрытой камерой, и подчеркнул, что не видит в этом никакого "компромата".

Партия Мадяра "Тиса" лидировала в одном из январских опросов, опережая партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 8 процентных пунктов, в другом – на 10 пунктов.