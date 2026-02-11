Страны Европы массово теряют доверие к США – исследование

Все больше жителей европейских стран теряют доверие к США как к союзнику в рамках НАТО, в частности на фоне посягательств президента Дональда Трампа на Гренландию и роста напряженности между Вашингтоном и другими европейскими столицами.

Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования в 13 странах Европы, заказанного аналитическим центром Европейский совет по международным отношениям (ECFR), на основе которого "Европейская правда" опубликовала статью.

В статье говорится, что в большинстве стран, где проводился опрос, только 10-15% граждан считают США союзником.

Лишь в трех из 11 государств НАТО, где проводился опрос, более четверти респондентов видят США союзником – это Польша, Великобритания и Венгрия.

По сравнению с 2024 годом доверие к США как к союзнику в странах, где проводилось исследование, упало повсеместно. Причем в Дании, которая столкнулась с претензиями президента Дональда Трампа на Гренландию, падение наиболее велико – с 30% в 2024-м до 15% в 2025-м.

В то же время Украина с показателем в 18% остается в рядах стран с проамериканскими настроениями в Европе.

Кроме того, исследование также зафиксировало рост количества тех, кто называет США соперником, противником или врагом.

"Из государств НАТО, где проходили опросы, только в Польше и Эстонии эта группа составила 9%. У остальных "союзников" – это двузначное количество. Кое-где речь идет даже о двузначном количестве тех, кто классифицирует Штаты как врага Европы", – говорится в статье.

В частности, в Германии, Франции и Испании по 28% людей назвали США соперником или противником.

"Напряжение внутри НАТО должно либо уладиться в обозримом будущем, либо, из-за недостатка доверия, Альянсу придется пройти через внутренние изменения. Пока нет признаков, что речь идет о первом варианте, и до смены власти в США это вряд ли возможно. Трамп теперь открыто позиционирует Соединенные Штаты именно как соперника остальных государств НАТО и как их потенциального противника. А после Гренландии отношение к Штатам в Европе явно ухудшилось, и это дополнительно ускоряет процессы", – резюмируется в статье.

ECFR проводила исследование в ноябре 2025 года в 11 европейских государствах НАТО – это Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Дания, Эстония, Португалия, Венгрия, Болгария, а также в двух государствах вне Альянса – в Украине и Швейцарии.

Еще один опрос показал, что почти две трети немцев считают, что в ближайшие годы Соединенные Штаты будут представлять серьезную угрозу для мира во всем мире.

К тому же более двух третей граждан Европейского Союза убеждены, что президент США Дональд Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира.

