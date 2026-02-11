Науседа про "Нобелівку" для Трампа: тиск дискредитує саму премію

Президент Литви Гітанас Науседа сказав, що не підтримує чинення тиску на Нобелівський комітет із закликом присудити Нобелівську премію миру Дональду Трампу.

Про це він заявив в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Науседи пролунав після того, як спікер Палати представників США Майк Джонсон і спікер Кнесету Ізраїлю Амір Охана виступили з ініціативою, що закликає парламентських лідерів у всьому світі висунути Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року, відзначивши його роль у зміцненні довгострокової безпеки Ізраїлю та створенні основи для миру на Близькому Сході.

Спікер Сейму Литви Юозас Олекас також отримав запрошення підписати лист на підтримку ініціативи 22 січня, але не зробив цього.

За словами Науседи, Трамп може бути удостоєний Нобелівської премії миру, якщо комітет визнає його заслуги гідними цієї нагороди.

Він також вказав, що тиск на Нобелівський комітет щодо лауреатів Нобелівської премії миру дискредитує саму премію.

"По-перше, наскільки мені відомо, Нобелівська премія миру присуджується комітетом, і сам факт того, що політики, за принципом закону телефонних дзвінків, повинні телефонувати кудись і просити про присудження премії, вже в деякому сенсі дискредитує цю премію", – зазначив Науседа.

Варто зазначити, що спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий також відмовився підтримати кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру. На його думку, американський лідер не заслуговує на цю нагороду.

Після цього посол США в Польщі Том Роуз заявив, що припинить будь-які контакти з Чажастим через його коментарі щодо Трампа.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував таке рішення дипломата.