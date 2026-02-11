Науседа о "Нобеле" для Трампа: давление дискредитирует саму премию

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что не поддерживает давление на Нобелевский комитет с призывом присудить премию мира Дональду Трампу.

Об этом он заявил в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Науседы прозвучал после того, как спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и спикер Кнессета Израиля Амир Охана выступили с инициативой, призывающей парламентских лидеров во всем мире выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года, отметив его роль в укреплении долгосрочной безопасности Израиля и создании основы для мира на Ближнем Востоке.

Спикер Сейма Литвы Юозас Олекас также получил приглашение подписать письмо в поддержку инициативы 22 января, но не сделал этого.

По словам Науседы, Трамп может быть удостоен Нобелевской премии мира, если комитет признает его заслуги достойными этой награды.

Он также указал, что давление на Нобелевский комитет в отношении лауреатов Нобелевской премии мира дискредитирует саму премию.

"Во-первых, насколько мне известно, Нобелевская премия мира присуждается комитетом, и сам факт того, что политики, по принципу закона телефонных звонков, должны звонить куда-то и просить о присуждении премии, уже в некотором смысле дискредитирует эту премию", – отметил Науседа.

Стоит отметить, что спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый также отказался поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. По его мнению, американский лидер не заслуживает этой награды.

После этого посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекратит любые контакты с Чажастым из-за его комментариев по поводу Трампа.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал такое решение дипломата.