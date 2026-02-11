У Норвегії навели деталі зв’язків ексгенсека Ради Європи з Епштейном

Норвезький національний орган з розслідування та переслідування економічних та екологічних злочинів (Økokrim) провів розслідування щодо зв’язків колишнього генерального секретаря Ради Європи та експрем'єра Норвегії Турбйорна Ягланда з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у пресрелізі Ради Європи.

Рада Європи опублікувала повідомлення про зняття імунітету з Ягланда для подальшого розслідування за підозрами у корупції, що з’явились на підставі матеріалів справи Епштейна. У пресрелізі також подані результати розслідування Økokrim на базі матеріалів, оприлюднених Міністерством юстиції США.

Вони свідчать про те, що протягом 2011-2018 років Ягланд та члени його родини неодноразово користувалися приватними апартаментами Епштейна в Парижі та Нью-Йорку, а також відвідували його приватну власність в Палм-Біч, штат Флорида. Принаймні в одній з цих відпусток витрати на проїзд покривав засуджений фінансист.

У матеріалах також зафіксовано випадок, коли Епштейн пропонував Ягланду покрити витрат на проїзд та проживання в готелі на Карибах для шести дорослих. Експосадовець спершу погодився, але потім скасував плани через зовнішні обставини.

Крім того, Ягланд звертався до Епштейна за допомогою в отриманні банківського кредиту, але незрозуміло, чи це дійсно відбулося.

Оприлюднені матеріали свідчать про те, що злочинець намагався різними способами отримати вигоду від мережі контактів та посади Ягланда, коли той очолював Раду Європи.

У Норвегії Ягланда звинувачують у корупції та корупції з обтяжувальними обставинами, що карається ув’язненням на термін до 10 років.

Норвегія – одна з країн, де публікація мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила найбільший скандал. Окрім Ягланда, серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Метте-Маріт.

Через виявлені факти спілкування з Епштейном залишила посаду посол Норвегії в Йорданії та Іраку Муна Юль, чоловік якої – також норвежець і впливовий перемовник в ООН – схоже, був близьким товаришем покійного мільярдера. Проти подружньої пари відкрили справу за підозрами у корупції.

Детально про скандал – у статті Секс на користь ФСБ: як файли Епштейна вдарили по елітах США і Європи та до чого тут Росія.