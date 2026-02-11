В Норвегии привели детали связей экс-генсека Совета Европы с Эпштейном

Норвежский национальный орган по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений (Økokrim) провел расследование связей бывшего генерального секретаря Совета Европы и экс-премьера Норвегии Турбьерна Ягланда с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в пресс-релизе Совета Европы.

Совет Европы опубликовал сообщение о снятии иммунитета с Ягланда для дальнейшего расследования по подозрениям в коррупции, которые появились на основании материалов дела Эпштейна. В пресс-релизе также представлены результаты расследования Økokrim на базе материалов, обнародованных Министерством юстиции США.

Они свидетельствуют о том, что в течение 2011-2018 годов Ягланд и члены его семьи неоднократно пользовались частными апартаментами Эпштейна в Париже и Нью-Йорке, а также посещали его частную собственность в Палм-Бич, штат Флорида. По крайней мере в одном из этих отпусков расходы на проезд покрывал осужденный финансист.

В материалах также зафиксирован случай, когда Эпштейн предлагал Ягланду покрыть расходы на проезд и проживание в отеле на Карибах для шести взрослых. Экс-чиновник сначала согласился, но потом отменил планы из-за внешних обстоятельств.

Кроме того, Ягланд обращался к Эпштейну за помощью в получении банковского кредита, но непонятно, действительно ли это произошло.

Обнародованные материалы свидетельствуют о том, что преступник пытался различными способами извлечь выгоду из сети контактов и должности Ягланда, когда тот возглавлял Совет Европы.

В Норвегии Ягланда обвиняют в коррупции и коррупции с отягчающими обстоятельствами, что карается заключением на срок до 10 лет.

Норвегия – одна из стран, где публикация миллионов страниц дела Эпштейна вызвала самый большой скандал. Кроме Ягланда, серьезные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Метте-Марит.

Из-за выявленных фактов общения с Эпштейном покинула пост посол Норвегии в Иордании и Ираке Муна Юль, муж которой – также норвежец и влиятельный переговорщик в ООН – похоже, был близким другом покойного миллиардера. Против супружеской пары открыли дело по подозрениям в коррупции.

Подробно о скандале – в статье Секс в пользу ФСБ: как файлы Эпштейна ударили по элитам США и Европы и при чем тут Россия.