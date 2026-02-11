Позитивное отношение украинцев к США серьезно упало по сравнению с сентябрем

Положительное отношение украинцев к США в феврале 2026 года снизилось на 17,3 процентного пункта по сравнению с сентябрем 2025 года, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает сайт Киевского форума по безопасности, который заказал социологическое исследование.

Согласно результатам исследования, баланс доверия/недоверия к США составляет 29,3% по сравнению с сентябрьскими показателями в 46,6%.

Падение доверия украинцы демонстрируют и по НАТО – баланс тех, кто доверяет и не доверяет Альянсу, упал до 45%. В сентябре прошлого года этот показатель составлял 61,8%.

Как отмечают авторы исследования, эти показатели существенно ниже, чем у европейских стран.

Респонденты чаще всего выражают положительные оценки в отношении Великобритании, баланс отношения к которой составляет 94,3%. По сравнению с сентябрем 2025 года положительное отношение к Британии выросло – тогда этот показатель составлял 78%.

Далее следуют Канада (92,3%), Франция (87,5%) и Германия (83,5%). По этим странам тоже вырос положительный баланс отношения, по сравнению с сентябрем 2025 года.

К международным объединениям украинцы также относятся преимущественно положительно. Баланс доверия к ЕС остается стабильным и составляет 79,5%.

Самый низкий уровень положительного отношения зафиксирован к России – баланс составляет -98,1%.

Опрос проводился с 31 января по 4 февраля 2026 года методом телефонного интервью. Опрошено 1003 респондентов, проживающих на неоккупированной территории Украины.

Как писала "Европейская правда", все больше жителей европейских стран теряют доверие к США как к союзнику в рамках НАТО, согласно опросу аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR).

К тому же более двух третей граждан Европейского Союза убеждены, что президент США Дональд Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира.

