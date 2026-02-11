У Косові мають затвердити уряд після понад року політичної кризи

У частково визнаному Косові ввечері у середу очікують затвердження нового уряду на чолі з Альбіном Курті – після більш як року політичної кризи.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Ввечері 11 лютого парламент Косова очікувано затвердить новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Альбіном Курті. Політичні партії погодилися скликати сесію о 17:00 за місцевим часом.

Пріоритетним завданням уряду після того буде затвердження бюджету на 2026 рік.

Наступним викликом стануть президентські вибори, що мають відбутися до 5 березня. У Косові президента обирає парламент таємним голосуванням, для перемоги кандидата потрібно дві третини голосів. Курті не має такої більшості і потребуватиме голосів опозиції, щоб забезпечити перемогу "свого" кандидата.

Нагадаємо, місяці невдалих переговорів про створення коаліції спонукали президентку Косова Вйосу Османі розпустити парламент у листопаді 2025 року і призначити дострокові вибори, що відбулись 28 грудня.

На них партія Альбіна Курті "Самовизначення" здобула 57 зі 120 місць у парламенті.

