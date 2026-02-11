В Косове должны утвердить правительство после более года политического кризиса

В частично признанном Косове вечером в среду ожидают утверждения нового правительства во главе с Альбином Курти – после более чем года политического кризиса.

Вечером 11 февраля парламент Косова ожидаемо утвердит новое правительство во главе с премьер-министром Альбином Курти. Политические партии согласились созвать сессию в 17:00 по местному времени.

Приоритетной задачей правительства после того будет утверждение бюджета на 2026 год.

Следующим вызовом станут президентские выборы, которые должны состояться до 5 марта. В Косове президента выбирает парламент тайным голосованием, для победы кандидата нужно две трети голосов. У Курти нет такого большинства и его потребуются голоса оппозиции, чтобы обеспечить победу "своего" кандидата.

Напомним, месяцы неудачных переговоров о создании коалиции побудили президента Косова Вьосу Османи распустить парламент в ноябре 2025 года и назначить досрочные выборы, которые состоялись 28 декабря.

На них партия Альбина Курти "Самоопределение" получила 57 из 120 мест в парламенте.

