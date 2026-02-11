В Чехии разоблачили контрабанду кокаина, который прятали в тортах

Чешская полиция предложила предъявить обвинения семи иностранцам и одному гражданину страны, которые могли переправить из Германии в Чехию более 30 кг кокаина в тортах.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Как отметила пресс-секретарь Национального антинаркотического подразделения, наркотики были спрятаны в тортах, которые курьеры привезли автобусом из Берлина до пражского вокзала Флоренц.

По словам пресс-секретаря, бруски кокаина были спрятаны в тортах так, будто они были частью самого торта. Разрезы и незаконное содержимое были замаскированы взбитыми сливками. Затем кондитерское изделие упаковывали в коробку и перевозили в сумке – каждый курьер на разном ночном автобусе.

Она отметила, что подозреваемые заплатили более 600 тысяч чешских крон (около $29,3 тысячи) за каждый килограмм брикетов, которые затем продали в Праге на несколько сотен тысяч крон дороже.

По данным следователей, организованная группа действовала по крайней мере с лета 2024 года до февраля прошлого года, когда полиция арестовала первых подозреваемых. Пятеро из обвиняемых находятся под стражей, трое – на свободе. Некоторым из них грозит до 18 лет тюрьмы.

Национальный отдел по борьбе с наркотиками сообщил, что кроме кокаина, банда также ввозила в Чехию другие наркотики, в частности более 3 тысяч доз психоактивного вещества ЛСД. Они также торговали метамфетамином, кетамином, таблетками MDMA (широко известны как "экстази") и смесью, которая продавалась под названием "розовый кокаин".

Недавно Португалия перехватила подводную лодку с рекордной партией кокаина.

Испания задержала судно с 10 тоннами кокаина, который скрыли в соли.

Также писали, что в немецком порту Гамбурге перехватили 400 кг героина, которые прибыли туда в грузовом контейнере из Сингапура.

А 10 февраля Европейское полицейское управление заявило о разоблачении криминальной сети, которая занималась контрабандой кокаина из Южной Америки в Исландию.