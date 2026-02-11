В Германии посадили подрядчика Пентагона за шпионаж в пользу Китая

Немецкий суд вынес приговор о лишении свободы сроком на два года и восемь месяцев для мужчины, который во время работы гражданским подрядчиком Министерства обороны США шпионил в пользу Китая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Дело Мартина Д. рассматривали в суде в городе Кобленц за закрытыми дверями.

В 2024 году прокуроры обвинили мужчину в том, что он несколько раз связывался с китайскими правительственными учреждениями и предлагал передать конфиденциальную информацию от американских военных.

Подсудимый работал в Министерстве обороны США гражданским подрядчиком с 2017 по 2023 год. С 2020 года он проводил работы на военной базе США в Германии. Его арестовали в ноябре 2024 года во Франкфурте.

Напомним, в прошлом месяце Германия выслала из страны заместителя военного атташе посольства России, обвинив его в шпионаже.

Это произошло после того, как Федеральная прокуратура Германии арестовала украинку, которая также имеет немецкое гражданство, по подозрению в шпионаже в пользу РФ.